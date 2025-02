Golf: Matsuyama sfida Scheffler al Phoenix Open

E' uno dei tornei più affascinanti e attesi del PGA Tour. Ricorda, per l'atmosfera da stadio che si respira, la Ryder Cup. A Scottsdale, in Arizona, è tutto pronto per il Phoenix Open. Dal 6 al 9 febbraio in gara ci saranno anche 29 tra i migliori 50 giocatori al mondo, a partire dal numero 1, Scottie Scheffler. L'americano, reduce dal nono posto nell'AT&T Pebble Beach Pro-Am vinto da Rory McIlroy, nel 2022 ha festeggiato il suo primo titolo sul PGA Tour proprio al Phoenix Open, salvo poi bissare l'impresa nel 2023. Settimo nel 2021, terzo nel 2024, è tra i grandi favoriti anche quest'anno. Per quel che riguarda i big, i riflettori saranno puntati, inoltre, sul giapponese Hideki Matsuyama (quinto nel world ranking) e sullo statunitense Wyndham Clark (settimo). A difendere il titolo sarà invece il canadese Nick Taylor (runner up nel 2023), abile lo scorso anno a superare al play-off l'americano Charley Hoffman. Tra i past winner, con Taylor e Scheffler, ecco pure Rickie Fowler (2019), Matsuyama (ha firmato una doppietta imponendosi consecutivamente nel 2016 e nel 2017), Simpson (2020) e Gary Woodland (2018). Il Phoenix Open, che mette in palio 9.200.000 dollari, di cui 1.656.000 andrà al vincitore, nelle ultime nove edizioni si è deciso, per sei volte, al play-off. E quest'anno la sfida sarà anche e soprattutto tra Scheffler e Matsuyama, rispettivamente medaglia d'oro e di bronzo ai Giochi di Parigi.