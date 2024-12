Golf: Manassero, Migliozzi e Laporta sul green in Sudafrica per il Dp Tour

Debutto sul DP World Tour 2025 per Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta. I tre azzurri saranno tra i protagonisti della 42esima edizione del Nedbank Golf Challenge in programma dal 5 all'8 dicembre prossimi a Sun City, in Sudafrica. E' un torneo importante, quello che si apprestano a giocare. La prima edizione dell'evento, ribattezzato negli anni come "Africa's Major", si disputò nel 1981 e a imporsi fu Johnny Miller. L'americano, dopo 9 buche di spareggio, riuscì a superare Severiano Ballesteros, leggenda del green. E quest'anno, a difendere il titolo, sarà proprio uno statunitense: Max Homa. Il californiano, insieme al suo connazionale Will Zalatoris e ai canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, tutti appartenenti al PGA Tour, saranno tra gli uomini da battere. Promettono battaglia i sudafricani Christiaan Bezuidenhout, Erik Van Rooyen, Dylan Frittelli e Thriston Lawrence (terzo nell'ordine di merito del DP World Tour 2024, il prossimo anno giocherà sul massimo circuito americano maschile). Puntano in alto, inoltre, il belga Thomas Detry, l'inglese Danny Willett (campione Masters nel 2016, ha fatto suo il Nedbank Challenge nel 2014) e il danese Nicolai Hojgaard. Manassero, dopo aver conquistato la "carta" per il PGA Tour al termine di una stagione da protagonista, guiderà gli azzurri in Sudafrica. Dove in palio ci sarà un montepremi complessivo di 6.000.000 di dollari.