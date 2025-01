Golf: Manassero e Molinari sul Pga Tour a San Diego

Matteo Manassero e Francesco Molinari, rispettivamente dopo il 43/o posto e l'uscita al taglio nel The American Express, tornano sul PGA Tour per giocare il Farmers Insurance Open. Unico evento del massimo circuito americano in programma dal mercoledì al sabato, si disputerà da domani al 22 gennaio a San Diego, in California. L'evento, in scena su due differenti percorsi del Torrey Pines Golf Course (North e South), metterà in palio 9.300.000 dollari, di cui 1.674.000 andranno al vincitore. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà il francese Matthieu Pavon. Nel field ci sono 17 tra i migliori 50 al mondo, a partire dal giapponese Hideki Matsuyama (quarto), già campione, quest'anno, del The Sentry. I riflettori saranno puntati inoltre sullo svedese Ludvig Aberg (sesto), sugli americani Keegan Bradley, Sahith Theegala e Tony Finau. E ancora: sul sudcoreano Sungjae Im, sull'inglese Aaron Rai, sull'irlandese Shane Lowry e sull'australiano Jason Day, reduce dal terzo posto nel The American Express e due volte vincitore (2015 e 2018) dell'evento. Tra i past winner, con Pavon e Day, ecco inoltre Brandt Snedeker (2012 e 2016), Justin Rose (2019), Luke List (2022) e Max Homa (2023). Da Charley Hoffman a Michael Kim, da John Michael Spaun Jr. a Cavin McCall. Tanti i giocatori che sono cresciuti o hanno studiato a San Diego e puntano a un risultato di prestigio. Nei primi due round, Manassero si esibirà al fianco del nipponico Takumi Kanaya e dello svedese Tim Widing, mentre Molinari troverà di fronte l'americano Chris Gotterup e l'inglese Matt Wallace, tra gli europei da seguire verso le qualificazioni alla Ryder Cup di Bethpage (New York). La prima edizione del Farmers Insurance Open si disputò nel 1952 quando a imporsi fu Ted Kroll. A trionfare, negli anni, anche campionissimi come Arnold Palmer, Gary Player, Billy Casper, Tom Watson, Tiger Woods (recordman con sette affermazioni, la prima nel 1999, l'ultima nel 2013), John Daly, Phil Mickelson e Jon Rahm.