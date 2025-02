Golf: Kruyswijk vince in Kenya, prima Top 5 per De Leo

Le prime volte sul DP World Tour di Jacques Kruyswijk e Gregorio De Leo. Il sudafricano ha vinto il Kenya Open a Nairobi dove Gregorio De Leo ha festeggiato la Top 5 chiudendo l'evento al 5/o posto con uno score di 273 (68 71 66 68, -11). Migliore tra gli azzurri, il biellese ha conquistato da pochi mesi la carta per giocare sul massimo circuito continentale maschile. Grazie a una rimonta nel terzo e penultimo round che l'ha visto risalire dalla 30/a piazza, il 24enne piemontese con un 68 (-3) finale, avvalorato da sei birdie, con tre bogey, ha chiuso la competizione in alta classifica. Per lui si tratta della prima Top 5 in carriera sul tour. Dopo tre affermazioni sul Sunshine e una sul Challenge, Kruyswijk si è imposto ora sul DP World con uno score di 266 (69 66 64 67, -18). Sul percorso del Muthaiga GC (par 71), ha superato l'inglese John Parry, 2/o con 268 (-16) davanti ad altri due sudafricani, Deon Germishuys (271, -13) e Jayden Schaper (272, -12), rispettivamente 3/o e 4/o. Per quel che riguarda gli altri italiani, Filippo Celli, 41/o con 280 (-4), ha preceduto in classifica Renato Paratore, 46/o con 281 (-3). L'exploit ha fruttato a Kruyswijk 425.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 2.500.000.