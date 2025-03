Golf: Hovland batte Thomas, il Valspar Championship è suo

Viktor Hovland vince in Florida la sfida con un altro big del green, Justin Thomas, e conquista il Valspar Championship. A Palm Harbor, dopo un digiuno lungo 19 mesi, il norvegese ha ritrovato il successo e festeggiato il settimo titolo in carriera sul PGA Tour. Il 27enne di Oslo si è imposto con uno score di 273 (70 67 69 67, -11), superando di un solo colpo Thomas, 2/o con 274 (-10) e, per la nona volta, runner up sul circuito. Ancora una beffa per l'americano, già secondo nel 2024 al Baycurrent Classic e, nel 2025, nel The American Express. "È stata una bella sfida, sono davvero contento di essere tornato alla vittoria. Prima di questo evento non ero molto fiducioso circa il mio gioco. Questo dimostra quanto questo sport sia folle", le dichiarazioni di Hovland. Passato dalla 19/a alla 8/a posizione nel ranking mondiale e dalla 137/a alla 26/a nella FedEx Cup, l'exploit gli ha fruttato 1.566.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.700.000. Dal 2019-2020, Hovland grazie a questa nuova impresa è ora il quarto giocatore ad aver raggiunto più vittorie sul PGA Tour. Meglio di lui hanno fatto solo Scottie Scheffler (13), Rory McIlroy (11) e Jon Rahm (8). In Florida, l'americano Jacob Bridgeman, tra le sorprese del Valspar Championship 2025, ha chiuso la gara al 3/o posto con 275 (-9) davanti ai suoi connazionali Billy Horschel e Bud Cauley, 4/i con 276 (-8) come il giapponese Ryo Hisatsune. Matteo Manassero, 79/o con 145 (74 71, +3), è invece uscito al taglio per la seconda volta in sei gare disputate quest'anno sul PGA Tour.