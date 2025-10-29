Golf, HotelPlanner Tour: Paratore, Celli e Mazzoli puntano in alto al Grand Final

Saranno otto - tra questi i romani Paratore e Celli, rispettivamente al 4° e al 6° posto - quelli che si contenderanno la palma di miglior giocatore. Con il lombardo Mazzoli, 18°, che proverà a coronare il sogno di salire sul DP World Tour. Paratore, che quest'anno ha già vinto l'Uae Challenge, l'Abu Dhabi Challenge e l'Hainan Open, insieme al sudafricano Juan Carlo Ritchie (attuale numero 1, anche per lui tre affermazioni in stagione) ha già guadagnato di diritto la promozione sul massimo circuito europeo. Ma è certo di un posto anche Celli, a segno in Olanda nel The Dutch Futures. Entrambi, inseguiranno l'impresa di chiudere al 1° posto nella "Road to Mallorca". Finora cinque gli italiani che ci sono riusciti: Giuseppe Calì (1990), Michele Reale (1997), Edoardo Molinari (2009), Andrea Pavan (2013) e Francesco Laporta (2019), con quest'ultimi due (che nel frattempo dal 6 al 9 novembre parteciperanno all'Abu Dhabi HSBC Championship, primo evento dei Play-Offs del DP World Tour) che si sono aggiudicati anche il Grand Final rispettivamente nel 2011 (in Puglia, al San Domenico Golf) e nel 2019 (proprio al Club de Golf Alcanada).