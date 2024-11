GOLF: GARCIA VUOLE LA RYDER 2025, PAGA MULTA UN MILIONE DI EURO

Per provare a giocarsi ogni chance di partecipare alla prossima Ryder Cup, quella del 2025 in programma negli Stati Uniti, a Bethpage (New York), Sergio Garcia ha presentato formale richiesta per tornare a iscriversi al DP World Tour e deciso di pagare oltre un milione di euro di multe inflittegli a suo tempo dal massimo circuito europeo maschile per il suo passaggio milionario alla LIV Golf, la Superlega araba, i cui tornei ancora non sono riconosciuti dall'Official world golf ranking. I problemi, sorti nel 2022, hanno portato 'El Nino', recordman per punti realizzati nella storia della Ryder Cup, a saltare il grande appuntamento del 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dove il team Europe guidato da Luke Donald ha sconfitto gli Usa di Zach Johnson. Ora l'armistizio, con Garcia che sogna di emulare Nick Faldo e Lee Westwood (detengono il record europeo di partecipazioni, 11) e avvicinare l'americano Phil Mickelson (primatista con 12).