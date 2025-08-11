Golf, Forrest vince lo Scottish Championship sui campi di Trump: e il presidente lo videochiama...

Donald Trump si è congratulato con Grant Forrest per il suo "golf brillante" dopo che questi ha vinto lo 'Scottish Championship' svoltosi sul green del 'Trump International Golf Links' di proprietà del Presidente Usa. Era la seconda volta che Forrest, scozzese di 32 anni, si aggiudicava un titolo professionistico in patria, e la sua vittoria nell'impianto di Trump ad Aberdeen arriva quasi quattro anni esatti dopo aver vinto il suo primo titolo dell'European Tour, a St Andrews. Forrest era in vantaggio di tre colpi prima dell'ultimo round di domenica e ha mantenuto il controllo nonostante il vento forte ad Aberdeen. Trump, che ha recentemente trascorso cinque giorni in Scozia, giocando a golf e discutendo di accordi commerciali e sui dazi con l'Unione Europea, è stato tra i primi a congratularsi con Forrest per la sua vittoria, con una videochiamata.