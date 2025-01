Golf: ecco la Team Cup, prove di Ryder con Molinari e Manassero

Prove di Ryder Cup per i giocatori europei. Ad Abu Dhabi, dal 10 al 12 gennaio prossimi, andrà in scena la "Team Cup". L'evento, che aprirà il 2025 del DP World Tour, vedrà affrontarsi l'Europa Continentale, guidata da Francesco Molinari, e la selezione Gran Bretagna & Irlanda (GB&I) affidata a Justin Rose, anche lui campione Major. Negli Emirati Arabi Uniti sarà sfida show con due azzurri protagonisti. Nella compagine di Chicco Molinari ci sarà, infatti, Matteo Manassero. Miglior azzurro nel world ranking - davanti agli occhi di Luke Donald, capitano del team Europe anche alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York), in programma dal 26 al 28 settembre di quest'anno - proverà a mettersi in bella mostra dopo un 2024 che lo ha visto tornare non solo a vincere, ma a giocare su ottimi livelli. La gara si disputerà all'Abu Dhabi Golf Resort, ancora sul National Course. Come nel 2023, quando Molinari (nella sua squadra all'epoca c'era anche Guido Migliozzi) riuscì a condurre l'Europa Continentale al successo (14,5 a 10,5 il risultato finale) nella prima edizione di quella che all'epoca veniva chiamata "Hero Cup". Per vincere il trofeo serviranno 13 punti (su un totale di 25). Nel primo giorno di gara sono in programma cinque incontri fourballs. Nel secondo, altrettanti foursomes. Mentre nel terzo e ultimo ecco i dieci incontri di singolo che vedranno coinvolti tutti i partecipanti. Molinari potrà contare su ben cinque danesi: con i gemelli Hojgaard, Nicolai e Rasmus, ci saranno pure Rasmus Neergaard-Petersen, Niklas N›rgaard e Thorbjorn Olesen. Tra questi ci sono due conoscenze del golf tricolore visto che Olesen e Nicolai Hojgaard hanno entrambi vinto l'Open d'Italia rispettivamente nel 2018 e nel 2021. A completare il team, con Manassero, i francesi Matthieu Pavon, Antoine Rozner e Romain Langasque. Rose, medaglia d'oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, re dello Us Open 2013 (Molinari ha invece trionfato, nel 2018, al The Open), potrà contare su un emblema delle ultime Ryder Cup come Tommy Fleetwood (capitano all'Hero Cup 2023). E, poi, su Tyrrell Hatton (membro della Superlega araba, la Liv Golf, ha conquistato pure lui l'Open d'Italia, ma nel 2017), Laurie Canter, Tom McKibbin, Aaron Rai, Jordan Smith, Matt Wallace Paul Waring e Matthew Jordan. L'incontro metterà di fronte due grandi amici come Molinari e Fleetwood. Nel 2018, in tandem, furono gli artefici dell'euro-trionfo alla Ryder Cup di Parigi. Ogni squadra sarà composta appunto da 10 giocatori. In totale, saranno 13 i debuttanti alla "Team Cup" 2025.