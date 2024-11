GOLF: DP WORLD TOUR, PARATORE E CELLI IN CAMPO IN AUSTRALIA

Non conosce soste, il DP World Tour. Dopo aver chiuso, la settimana scorsa, il 2024 con il DP World Tour Championship di Dubai, si proietta già al 2025 con il primo evento in calendario: il BMW Australian PGA Championship. L'evento, arrivato alla 88esima edizione, si giocherà dal 21 al 24 novembre prossimi al Royal Queensland Golf Club di Brisbane. In campo, ci saranno anche due azzurri: i romani Renato Paratore e Filippo Celli, entrambi desiderosi di riconquistare immediatamente la "carta" per il massimo circuito continentale. Con una vittoria, potrebbero infatti immediatamente tornare a giocare sul DP World Tour. Non sarà facile. Tanti gli avversari in grado di recitare un ruolo da protagonisti, tra questi alcuni big australiani come Cameron Smith (passato alla Superlega araba), che questo appuntamento lo ha già fatto suo tre volte, nel 2017, 2018 e 2022, e Jason Day, anche lui campione Major. Come se già non bastasse, i riflettori saranno puntati anche su altri loro connazionali come Min Woo Lee (difenderà il titolo conquistato nel 2023), Lucas Herbert e Marc Leishman. L'evento metterà in palio 2.000.000 di dollari australiani (1.230.000 euro circa).