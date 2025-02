Golf, DP World Tour De Leo, Laporta e Pavan al South African Open

Difende il titolo Dean Burmester, 35enne di Mutare, nello Zimbabwe, ma sudafricano a tutti gli effetti, che ne vanta quattro sul DP World Tour, otto sul circuito di casa al netto di quelli in combinata, e uno sulla LIV Golf di cui è membro. Nel 2024 tre azzurri terminarono alle sue spalle in top ten: Renato Paratore 2°, Matteo Manassero 5° e Francesco Laporta 10°. Da ricordare tra i favoriti anche gli altri sudafricani Charl Schwartzel, pure lui nella Superlega, Wilco Nienaber, JJ Senekal e Deon Germishuys, terzo in Kenya, gli spagnoli Adrian Otaegui e Jorge Campillo e l`inglese Dale Whitnell. Motivazione in più per tutti i tre posti a disposizione nel field di un Major, il The Open (Royal Portrush GC, Portrush, Irlanda del Nord, 17-20 luglio), per i primi non altrimenti esenti.