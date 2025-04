Golf, DP World Tour con tre azzurri per l'Hainan Classic

Il DP World Tour resta in Cina e, da Shanghai, si sposta nell`isola di Hainan dove, dal 24 al 27 aprile, andrà in scena l`Hainan Classic. Tre azzurri nell`ultima gara dell`Asian Swing - Ultima tappa dell`Asian Swing, vedrà in gara anche tre azzurri: Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. In palio tre posti per lo U.S. PGA Championship - Al termine dell`evento, che metterà in palio non solo 2.550.000 dollari di montepremi (433.500 la prima moneta), i migliori tre classificati nell`Asian Swing Rankings staccheranno il pass per lo U.S. PGA Championship, secondo Major maschile in programma dal 15 al 18 maggio prossimi a Charlotte, nel North Carolina. Il giapponese Keita Nakajima, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il cinese Ashun Wu sono vicini dal conquistare un posto nell`ambito torneo. Peraltro, al vincitore di questa speciale classifica, andrà anche un bonus di 200.000 dollari. Posta in palio dunque altissima in Cina. La gara si disputerà sul Blackstone Course del Mission Hills Resort Haikou, uno dei campi più lunghi (7.711 yards), del massimo circuito continentale. Il 50° evento in Cina del DP World Tour - L`Hainan Classic segna il 50° evento della storia del DP World Tour in Cina. Sono passati 21 anni dalla prima occasione, il BMW Asian Open del 2004 conquistato dall`iberico Miguel Ángel Jiménez. Il field - Per quel che riguarda gli italiani nel field, Edo Molinari è reduce dal 36° posto nel Volvo China Open vinto in rimonta da Ashun Wu. Andrea Pavan è invece chiamato a riscattare l`ultima uscita al taglio. Mentre Gregorio De Leo giocherà la sua quinta gara stagionale sul circuito. Per il piemontese, finora, sono arrivate tre eliminazioni ma anche un 5° posto nel Magical Kenya Open. Il cinese Haotong Li, in vetta dopo 54 buche la scorsa settimana e poi 4°, è tra i grandi favoriti della vigilia (dallo scorso giugno ha mancato solo due volte il taglio ottenendo, tra le altre cose, una vittoria e due Top 10). Con lui anche il suo connazionale Wenyi Ding, il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il nipponico Nakajima, l`inglese Matthew Jordan, l`olandese Joost Luiten, il francese Julien Guerrier, il neozelandese Daniel Hillier e il sudafricano Brandon Stone. Cercherà il bis Ashun Wu, che ha appena festeggiato la quinta impresa sul DP World Tour.