Golf: da Migliozzi a Pavan, cinque azzurri al Kenya Open

Dopo una settimana di pausa, il DP World Tour riparte dal Kenya. A Nairobi, da domani a domenica 23 febbraio, andrà in scena la 56/a edizione del Kenya Open. Sul percorso del Muthaiga GC saranno cinque gli azzurri in gara: Guido Migliozzi (vincitore nel 2019), Andrea Pavan, Gregorio De Leo, Filippo Celli e Renato Paratore. Tra i past winner in campo, Migliozzi dopo l'ottavo posto nell'Hero Dubai Desert Classic ha inanellato tre uscite al taglio consecutive. Pavan sta attraversando invece un buon momento di forma, con due Top 20 di fila. De Leo, alla prima stagione sul massimo circuito europeo, nelle prime due gare stagionali è stato eliminato dopo 36 buche ma è reduce da un 12/o posto in Sudafrica sul Challenge. Occasione importante per Celli e Paratore, che tornano a giocare un evento del DP World Tour (nel 2024 hanno infatti perso entrambi la "carta"). Il primo viene da un 14/o e un 32/o posto sul Challenge Tour. Il secondo non sta vivendo un esaltante periodo di forma ma lo scorso dicembre si è classificato 22/o nel Mauritius Open. A difendere il titolo sarà l'olandese Darius Van Driel, in un appuntamento che fino a sette anni fa ha fatto a lungo parte del calendario del Challenge Tour ed è stato conquistato, rispettivamente nel 2007 e nel 2018, da Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli. Poi, nel 2019, appunto, la prodezza di Migliozzi. Ma nell'albo d'oro spicca anche l'exploit di un campionissimo come Severiano Ballesteros (1978). La prima edizione, nel 1967, è stata vinta dall'inglese Guy Wolstenholme. Quest'anno l'evento metterà in palio non solo punti di qualificazione per la Ryder Cup di Bethpage (New York), ma un montepremi complessivo di 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al campione.