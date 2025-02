Golf: Cerchiai eletto presidente federazione con 64,90% dei voti

Cristiano Cerchiai è stato eletto alla guida della Federazione italiana golf (Fig) per il quadriennio 2025-2028. Il nuovo presidente ha avuto la meglio sull'altro candidato al ruolo, Giovanni Luca Collini, ottenendo 1.719 voti su 2.648 - nessuna scheda bianca - con una preferenza pari al 64,90% dall'assemblea straordinaria, svoltasi presso il Salone d'Onore del Coni a Roma, indetta dopo la tragica scomparsa di Franco Chimenti. Il suo sfidante, Giovanni Luca Collini, ha ottenuto 929 voti, pari al 35,10 % delle preferenze. "Grazie per la fiducia, succedere a Franco Chimenti è un onore. Il mio impegno sarà massimo, abbiamo lungamente lavorato al programma e porremo in essere tutte le azioni", le parole di Cerchiai appena eletto.