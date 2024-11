GOLF: CELLI E PARATORE A MELBOURNE SFIDANO DUE BIG DELLA LIV DP WORLD TOUR

Il DP World Tour resta nella terra dei canguri e, da Brisbane, si sposta a Melbourne per l'ISPS Handa Australian Open. Secondo appuntamento stagionale del 2025, dal 28 novembre al 1° dicembre vedrà in gara anche due azzurri: Filippo Celli e Renato Paratore, rispettivamente reduci dal 21/o posto e dall'eliminazione al taglio nel BMW Australian PGA Championship. L'evento, nato nel 1904 e arrivato quest'anno alla 107esima edizione, si giocherà su due differenti percorsi, il Kingston Heath e il Victoria Golf Club. Joaquin Niemann difenderà il titolo conquistato nel 2023. Il cileno, insieme agli australiani Cameron Smith, Lucas Herbert e Marc Leishman, sarà tra i big della Superlega araba in campo. Negli ultimi due anni, la competizione è stata vinta proprio da giocatori della LIV (nel 2022 a imporsi fu il polacco Adrian Meronk). Tra i past winner, insieme a Niemann, ecco pure gli 'aussie' Cameron Davis (2017) e Geoff Ogilvy (2010 e campione nel 2006 dello US Open). E' dal 2019 (con Matt Jones), viste pure le cancellazioni per Covid-19 nel 2020 e 2021, che un australiano non trionfa nell'Open di casa. Inseguiranno l'impresa pure Min Woo Lee, David Micheluzzi ed Elvis Smylie, reduce dall'exploit nel BMW Australian PGA Championship. Ma i riflettori saranno puntati, inoltre, sull'inglese Jordan Smith, sul thailandese Kiradech Aphibarnrat, sugli spagnoli Rafa Cabrera Bello e Angel Ayora (talento emergente), sul neozelandese Daniel Hillier, sui tedeschi Yannik Paul e Freddy Schott, sul sudafricano Justin Harding e sul cinese Ashun Wu. In palio un montepremi di 1.700.000 dollari australiani (1.049.554,50 euro circa).