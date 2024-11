GOLF, CAMPIONATO OPEN, TROFEO CHIMENTI: QUARTETTO AL VERTICE

Quartetto al comando con 69 (-3) colpi dopo il primo giro del Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti, dedicato allo storico presidente della Federazione Italiana Golf recentemente scomparso. E` formato da Enrico Di Nitto, campione in carica e vincitore anche nel 2017, Filippo Bergamaschi, a segno nel 2016, Flavio Michetti e dal dilettante Filippo Ponzano. Sul percorso del Golf Nazionale (par 72), a Sutri (VT), nell`84ª edizione del prestigioso evento, che conclude l`Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell`Official Advisor Infront Italy, hanno un colpo di ritardo dai leader Michele Ortolani e Bruno Frontero (am), quinti con 70 (-2). Sono in settima posizione con 71 (-1) Lorenzo Gagli, altro past winner (2010), Riccardo Bregoli, Luca Cianchetti, secondo lo scorso anno, Gianmaria Rean Trinchero, Luca Cavalli e Marco Florioli. Subito dietro, 13.i con 72 (par), Gregorio De Leo, che ha appena conquistato la `carta` per il DP World Tour 2025, Jacopo Vecchi Fossa (suo il torneo nel 2018 e 2021) egli amateur Alessandro Giovannini e Lucas Nicolas Fallotico.