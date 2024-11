Golf: Australian Open, Herbert va in fuga a Melbourne

A Melbourne Lucas Herbert prende il largo e tenta la fuga nell'ISPS Handa Australian Open. Nel secondo torneo del DP World Tour 2025, il 28enne di Bendigo (ha siglato un eagle e due birdie nelle prime tre buche), che gioca nella Superlega araba, la LIV Golf, con uno score di 129 (63 66, -14) guarda tutti dall'alto verso il basso. A metà gara, vanta quattro colpi di vantaggio nei confronti dell'americano Ryggs Johnston, 2/o con 133 (-10). Bagarre al 3/o posto con 134 (-9), condiviso da sei giocatori, tra questi anche l'inglese Matthew Southgate, l'austriaco Lukas Nemecz e l'australiano Elvis Smylie, reduce dall'exploit della scorsa settimana a Brisbane nel BMW Australian PGA Championship. E' scivolato invece dalla 8/a alla 16/a piazza con 137 (66 71, -6), Filippo Celli. Round in 71 (-1) per il romano, che ha realizzato cinque birdie, con quattro bogey. Stesso score anche per Cameron Smith, ex numero 3 al mondo. Ancora un'uscita al taglio per Renato Paratore, da 128/o a 80/o con 143 (74 69, par), a cui non è bastato un giro in 69 (-3) sul percorso del Kingston Heath GC (par 72), uno dei due tracciati di gara insieme al Victoria GC (par 71). Buon recupero, invece, per Joaquin Niemann. Il cileno, campione in carica, è risalito dalla 95/a alla 28/a posizione con un 66 (-5). L'ISPS Handa Australian Open mette in palio un montepremi di 1.700.000 dollari australiani (1.049.554,50 euro circa) e, negli ultimi anni, è stato conquistato da due giocatori della Liv (Niemann nel 2023 e Adrian Meronk nel 2022)