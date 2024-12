Goggia: "Tre gare e tre podi non male, so che ho ancora margine"

"Questo è un superG molto tricky perché ha tante onde, dossi e punti ciechi. Quando noi ci approcciamo a tutti i dossi dobbiamo avere in mente la nostra linea e fidarci di andare nel vuoto perché non vediamo la direzione. Non ho sciato tanto bene, oggi ero leggermente più tesa rispetto a settimana scorsa. Ho sciato più a strattoni e non avendo più sciato dall'America non era facile capire bene il grip. Sembra una neve facile, però è sempre anche molto aggressiva". Così a Raisport Sofia Goggia, terza nel Superg di St. Moritz. "Non è una brutta prestazione ma neanche buonissima. Ritorno alle gare con tre podi e non è assolutamente male. Chiaramente so che oggi ho comunque dal margine. Ma comunque va bene, mica tutte le ciambelle escono sempre con il buco", ha aggiunto.