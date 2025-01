Goggia: "Dispiaciuta per due uscite ma la cosa più importante è stare bene

"Chiaramente sono dispiaciuta per queste due uscite, anni fa mi sarei arrabbiata molto. Oggi credo che la cosa più importante dopo quello che ho passato l'anno scorso è di sapere di poter essere al cancelletto nella prossima gara". Lo ha detto Sofia Goggia, uscita di pista anche nel supergigante di St. Anton dopo l'errore commesso già ieri in discesa libera. "Lo sci è una disciplina outdoor e ci sono tantissime variabili, quindi l'obiettivo è andare forte nelle condizioni che si trovano. Dal mio punto personale ho un po' di rammarico, ma in sincerità non mi sono mai trovata perfettamente a mio agio in pista - ha proseguito - Ho fatto un errore simile a quello di ieri, poi mi sono trovata lunga di linea e con la poca visibilità sono uscita. Le giovani stanno crescendo, ma noi vecchiette siamo sempre toste: bisogna solo concentrarsi su se stesse".