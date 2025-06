Giro-E Enel: che meraviglia la settima edizione!

Una chiusura all’altezza per un Giro-E Enel che ha offerto spettacolo a gogo in tre settimane (che rappresentano il canone di un Grande Giro) di salite, discese, pianura, mangiabevi, mare, città e alta montagna, ma soprattutto emozioni, sorrisi, felicità, assieme a fatica e sudore e alla scoperta di quel mezzo straordinario che è la bici a pedalata assistita, che in forma di bicicletta da corsa consente un’esperienza come il Giro-E e una pedalata leggera come quella di un professionista, e in tutte le altre offre svago, turismo e una vera alternativa per la mobilità quotidiana, che speriamo divenga, prima o poi, anche in Italia sostenibile.