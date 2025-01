Giro d'Italia 2025, due tappe toccheranno la Basilicata

Saranno due le tappe del prossimo Giro d'Italia che toccheranno la Basilicata: mercoledì 14 maggio la quinta tappa sarà la Ceglie Messapica-Matera, ed il giorno dopo la carovana rosa partirà da Potenza in direzione di Napoli. Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, nel comunicare l'approvazione di un'apposita delibera di giunta. "La partecipazione della Regione Basilicata all'organizzazione di alcune tappe del prossimo Giro d'Italia - ha aggiunto - rappresenta un'opportunità unica per promuovere il territorio e valorizzare le nostre eccellenze paesaggistiche, culturali e naturali della regione, incentivando l'afflusso turistico e sostenendo l'economia regionale". L'ufficialità arriverà oggi, quando a Roma sarà presentata la kermesse ciclistica. "La realizzazione delle tappe comporta costi per l'organizzazione e la logistica - ha concluso Cupparo - che richiedono un impegno finanziario anche da parte degli enti locali e regionali. Il sostegno a manifestazioni sportive di grande richiamo risponde alla duplice finalità di promuovere lo sport e di generare nuove opportunità di sviluppo economico locale", ha concluso.