Giro, Bellino 'nelle tappe valdostane si definirà vincitore'

Toccheranno 17 comuni valdostani le due tappe del Giro d'Italia Biella-Champoluc (30 maggio) e Verrès-Sestrière (31 maggio). "E' un impegno - ha detto l'assessore regionale al Turismo e sport, Giulio Grosjacques, durante la conferenza stampa di presentazione - che ci siamo presi l'anno scorso, dopo il successo del Giro Next gen. Ci siamo l'impegno di riportare il Giro dopo la sfortunata parentesi del 2023 dovuta alle pessime condizioni atmosferiche". Era stato forte il malcontento nella regione autonoma quando, due anni fa, la tappa Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana era stata ridotta di 80 chilometri, escludendo del tutto il territorio valdostano. "Non è - ha scherzato Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs sport - che ci siamo presi l'impegno, è che se non portavamo il Giro mi ammazzava, vorrei che fosse chiaro". "Io penso - ha detto Bellino - che in queste tappe si definirà veramente il vincitore del Giro d'Italia, non so se sulla 19 o sulla 20. Però credo che siano due tappe", in cui "oggettivamente chi vuol vincere il Giro d'Italia o si gioca tutte le carte o non ha speranza". Quindi "vedrete che sarà un grande successo. Sarà una grande opportunità di promozione e il prossimo anno ci rivedremo per vedere se effettivamente le parole che ho detto funzionano o meno". "In queste due tappe - ha aggiunto - c'è in qualche modo l'essenza del Giro d'Italia. C'è una connessione e un legame incredibile con il territorio: mi piace molto il fatto del Giro d'Italia 'gara rosa sul Monte Rosa'". Sono giornate di fermento in media e bassa valle, tra l'organizzazione di eventi collaterali e i lavori sulla viabilità. Di "settimane di avvio dei lavori di ripavimentazione, con una stretta collaborazione con gli amministratori locali", ha parlato l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet. Inoltre "si andrà a supportare anche quei comuni che avranno passaggi importanti sulle strade comunali".