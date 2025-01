Giovedì 9 gennaio si apre Bondone Happy Winter.  Venerdì e sabato lo skialp con raduno e gara

Dallo sci alpinismo allo snowboard, passando per lo sci alpino, lo sci di fondo e una passeggiata con le ciaspole. È il mix vincente proposto da Monte Bondone Happy Winter, l’evento che da domani (giovedì 9 gennaio) fino a domenica animerà la montagna della città di Trento, proponendo l'ampia gamma di sport invernali che si possono praticare nella località, particolarmente indicata per ogni declinazione dell’attività outdoor.

Il ricco programma stilato dall’Azienda per il Turismo di Trento, impegnata nell'organizzazione assieme alle varie realtà che operano sul Monte Bondone, verrà inaugurato domani alle 19.30 dalla suggestiva ed emozionante fiaccolata proposta dai maestri di sci, che darà di fatto il via ufficiale alla manifestazione.

Alle 20, sempre di giovedì, ci sarà l’apertura delle piste da sci in notturna per tutti gli appassionati, che sabato 11 gennaio, al mattino, potranno incrociare sui tracciati un ospite particolare, ovvero Selva, la mascotte del Monte Bondone.

Per quanto riguarda lo sci alpinismo, gli organizzatori hanno messo in calendario due eventi in versione serale. Venerdì 10 gennaio ci sarà il raduno sotto le stelle «Bondone Night Uphill», che scatterà alle 18.30 dalla Baita Montesel (a quota 1440 metri) e si concluderà ai 2.090 metri di Cima Palon, un percorso che risale lungo le piste Cordela e Canalon. Il giorno seguente, sabato 11 gennaio alle 17.45, prenderà il via la «Bondone Ski Raid», gara di sci alpinismo aperta a tutti, tesserati Fisi e non, che andrà in scena su un tracciato completo e tecnico, con un dislivello di 1350 metri. Un evento, quest’ultimo, che ha catturato l'interesse anche di alcuni big della specialità, quali Federico Nicolini, Alex Oberbacher, Davide Magnini, Corinna Ghirardi, Martina Cumerlato e Giulia Marchesoni. Si attendono oltre 150 partecipanti. Sia venerdì che sabato, in conclusione di serata a Vason si terranno pasta party e premiazioni, seguite da un momento di festa in musica.

Nella giornata del sabato, ci sarà uno spazio dedicato anche agli appassionati di snowboard, che a partire dalle 14 potranno sperimentare o perfezionarsi all’interno dello snowpark approfittando delle lezioni di freestyle a cura dei Maestri di Sci e Snowboard del Monte Bondone.

Da non perdere, poi, i numerosi appuntamenti in programma domenica 12 gennaio: sci di fondo protagonista al mattino con la gara giovanile Fisi per baby e cuccioli (ore 9.30) e l’open day nel Baby Park in località Viote con utilizzo gratuito del tapis roulant, mentre nel pomeriggio, grazie alla Scuola Italiana Sci Fondo Viote, si potrà approfittare delle prove di avvicinamento allo sci nordico con lezioni di gruppo.

Di indubbio interesse e fascino anche la passeggiata con le ciaspole (ore 10.30) per scoprire il Giardino d’inverno al centro botanico Alpino Viote. Non poteva mancare, infine, l’esperienza empirica del tour notturno con il gatto delle nevi, sempre alle Viote dalle 16 alle 19 di domenica 12 gennaio.