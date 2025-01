Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, anche Livigno sarà sede

Saranno infatti sette le venue protagoniste sia delle Olimpiadi del 2026 che di Dolomiti Valtellina 2028, la candidatura presentata dall’Italia per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali. Tra di esse, spiccano lo Snow Park e l’Aerials and Mogul Park di Livigno, che raddoppiano così la propria presenza a Cinque Cerchi allungando la magia Olimpica fino alla fine del decennio. Una grande opportunità, non soltanto per sottolineare e promuovere ancora una volta il legame tra Livigno e lo sport, ma anche per dare un ulteriore stimolo di crescita alle nuove generazioni di sportivi, come espresso da Luca Moretti, Presidente di Livigno Next: “Questa assegnazione ci riempie, nuovamente, di orgoglio perché da un lato testimonia la bontà di quanto progettato e preparato per il 2026, e dall’altro è anche perfettamente in linea con i nostri valori di promozione sportiva ad alto livello, specie tra i più giovani. E pensare, per esempio, che il viaggio di Flora Tabanelli, campionessa del Livigno Team, che sta facendo una stagione incredibile e che sarà protagonista tra un anno sulle nostre nevi, è iniziato proprio vincendo i Giochi Olimpici Giovanili sembra la perfetta chiusura del cerchio e una fonte di grande ispirazione”.