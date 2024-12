Giochi Mediterraneo: Taranto, nuovo anno primo banco prova

Il nuovo anno sarà per Taranto il primo banco di prova in vista dei prossimi "XX Giochi del Mediterraneo". Facendo leva sul titolo di "Città europea dello Sport 2025", conseguito a seguito delle iniziative messe in campo dall'Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, il capoluogo ionico dovrà confermare la sua dimensione internazionale. Con l'obiettivo di favorire un coinvolgimento attivo delle realtà locali, il Comune intende pianificare un programma unico di manifestazioni ed eventi sportivi di grande rilevanza, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, finalizzato a consolidare e proseguire tutte quelle operazioni che puntano al rilancio dell'immagine della città. A tale scopo è stato approvato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse relative alla presentazione di proposte per eventi sportivi internazionali, nazionali o regionali da realizzare nel 2025.