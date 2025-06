Nastro Rosa Tour, vela e territorio al villaggio di Catanzaro

Una giornata caratterizzata da vento insufficiente per svolgere il programma di regate previsto per le classi Waszp e Wing e di pausa per gli equipaggi offshore che ieri mattina hanno ultimato il loro arrivo a Catanzaro per la nuova tappa del Nastro Rosa Tour 2025, il giro dell'Italia a vela promosso dalla Marina Militare in piena sinergia con Enit - Agenzia nazionale per il turismo e il Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri. Un evento che si conferma poliedrico ed innovativo, che mette la vela è al centro e racconta un'Italia vista dal mare. Ieri sera, al villaggio di regata, si sono tenuti due talk in collaborazione con il comune di Catanzaro. Il primo dal titolo 'Bandiera Blu, Catanzaro il mare è per tutti: turismo inclusivo, occasione di crescita sociale ed economica',il secondo 'Nei luoghi di Cassiodoro: progetto per la valorizzazione turistico culturale del Golfo di Squillace'. Alla presenza della vice sindaca di Catanzaro Giusy Iemma, dei rappresentanti delle realtà istituzionali e private del territorio, si è discusso sulla responsabilità che deriva dal riconoscimento della Bandiera Blu a Catanzaro per il terzo anno consecutivo e dell'impegno che deve essere profuso da tutti gli attori al fine di mantenere questo prestigioso vessillo. Un particolare focus è stato dedicato al tema dell'inclusività sociale come criterio fondamentale da considerare nelle progettualità che consentiranno di mantenere nel tempo il riconoscimento della Bandiera Blu. L'assessora alla cultura Donatella Monteverdi ha introdotto il secondo talk: nel territorio di Cassiodoro, una progetto tra diversi Comuni, avente come capofila il comune di Borgia rappresentato dalla sindaca Elisabeth Sacco, l'importanza di fare rete per valorizzare e rendere fruibili le bellezze del territorio, il patrimonio storico-culturale e spirituale come sottolineato da don Maurizio Franconiere, direttore dell'ufficio culturale della diocesi di Catanzaro-Squillace.