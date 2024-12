Ginnastica: la capitana delle 'Farfalle' Maurelli annuncia ritiro

"E' stato un lungo viaggio, ma ora è arrivato il momento di salutarci". Sono le prime righe del post su Instagram di Alessia Maurelli, classe 1996 e capitana delle 'Farfalle', che annuncia l'addio alla ginnastica agonistica. Una carriera lunghissima quella di Maurelli, con il record di partecipazioni olimpiche, tre, insieme a Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi, la fascia di capitano, due bronzi in tre anni ai Giochi di Tokyo e Parigi, e un quarto posto a Rio de Janeiro, più di due lustri in Nazionale, una carriera quasi ventennale. "Grazie per avermelo fatto fare - si legge nel post - Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il viaggio con me".