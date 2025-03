Ginnastica, Facci: "Focus atleti, dal '26 gestiremo noi tornei"

"Il nostro focus è quello di sostenere gli atleti, dal 2026 cercheremo di gestire noi direttamente l'organizzazione dei principali tornei". Lo ha detto il neo presidente della Federginnastica, Andrea Facci, al termine del consiglio federale della Fgi andato in scena oggi a Palazzo Federazioni del Coni a Roma. "Abbiamo iniziato a lavorare benissimo con Sport e Salute, da questo punto di vista abbiamo nel 2023 fatto due progetti per un totale di oltre 3 milioni di euro da gestire, uno dei modi per avvicinare la federazione alle società. Su questo abbiamo avuto un'interlocuzione anche con l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris", ha aggiunto Facci, sottolineando che "siamo all'inizio di un nuovo percorso, siamo partiti con un buon mood". "Nel nostro consiglio federale - ha poi concluso - c'è un'inversione di tendenza importante se vediamo il mondo dello sport oggi per quanto riguarda chi lo compone, sia per una questione di anagrafe sia di genere. Non sono un fan delle quota rosa, ma credo che in un modo come il nostro sia uno strumento utile almeno all'inizio".