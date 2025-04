Ginnastica, Andrade: "Biles una guerriera, voglio competere con lei ancora per molto"

Simone Biles è "una sportiva e una persona fantastica", "apprezzo la sua capacità di superare" le difficoltà, "è un'ispirazione", "una guerriera" e "voglio competere con lei ancora per molto tempo, perché penso che noi due, quando siamo insieme, gareggiamo davvero bene". Lo ha detto la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il panel 'Riflessioni olimpiche' ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport, in corso a Madrid. Andrade è in nomination ai premi nella categoria 'Ritorno dell'anno'. Parlando del ritiro di Biles alle Olimpiadi di Tokyo, Andrade ha affermato che "è stata una situazione molto dura" allora per Biles, ma lei è stata "davvero molto forte". "Non riesco a trovare le parole giuste per descriverla, forse 'guerriera', non lo so. Ma è stata sicuramente coraggiosa. Perché per un atleta di alto livello abbandonare le Olimpiadi è davvero molto difficile. Ci alleniamo per questo tutta la vita", "quindi, rinunciare a qualcosa di così importante è davvero difficile. E poi ci sono i commenti dei giornalisti e dei fan e quello che è successo sui social media, dove alcuni l'hanno definita una rinunciataria e hanno detto che aveva paura, non è stato facile per lei, ne sono certa", ha detto la ginnasta brasiliana. "Non posso dire di aver provato esattamente la stessa cosa perché non ho mai vissuto quello che ha vissuto lei, ma", ha aggiunto, "in quel momento ho provato molta empatia per Simone Biles. È davvero forte. È un'atleta straordinaria e sta ancora andando forte".