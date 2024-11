GINNASTICA: ADDIO A BELA KAROLYI, L'ALLENATORE CHE SCOPRÌ NADIA COMANECI

L'ex allenatore di ginnastica artistica Bela Karolyi, che scoprì Nadia Comaneci portandola all'oro olimpico, è morto all'età di 82 anni, ha annunciato la federazione americana. Karolyi, rumeno della minoranza ungherese, è stato l'allenatore di Comaneci, leggenda della ginnastica, vincitrice alle Olimpiadi del 1976, a Montreal, con un punteggio perfetto di 10, e nel 1980 a Mosca. Karolyi poi fuggì dal suo paese per rifugiarsi negli Stati Uniti nel 1981, guidando l'americana Mary Lou Retton all'oro olimpico nel 1984 a Los Angeles. "Hai avuto una grande influenza sulla mia vita. Riposa in pace Bela Karolyi", ha scritto Comaneci sul proprio account Instagram. Conosciuto per la sua rigida disciplina, Karolyi è stato una figura controversa come allenatore negli Stati Uniti insieme alla moglie Marta nel loro ranch in Texas, centro di allenamento nazionale tra il 2001 e il 2018, lasciato dal Team USA dopo lo scandalo dell'aggressione sessuale del medico federale Larry Nassar. Dominique Moceanu, campionessa olimpica nel 1996 ad Atlanta sotto la direzione di Karolyi, ha descritto sul proprio account X un personaggio dai due volti. "Bela Karolyi era un uomo la cui influenza sulla mia vita e sulla ginnastica di alto livello era innegabile. Era un individuo complesso, un misto di punti di forza e di debolezza che lasciava il segno in chi lo circondava. Le sue parole dure e il suo atteggiamento critico mi hanno pesato molto. Sebbene il nostro rapporto fosse segnato da difficoltà, alcuni di quei momenti mi hanno formato e mi hanno aiutato a trovare la mia strada".