Ghiaccio: mondiali velocità; Italia argento nel team pursuit

Si è conclusa con la prima medaglia azzurra di questa edizione la seconda giornata dei Campionati del Mondo 2025 su singole distanze di pista lunga. Sul ghiaccio dell'Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, per il secondo anno consecutivo Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sono saliti sul podio nell'inseguimento a squadre. Il terzetto azzurro, detentore del titolo, si è arreso alla sola formazione statunitense, che come di consueto si è avvantaggiata nella prima parte di gara ed ha così chiuso sul traguardo in 3'39"24, con un vantaggio finale di 1"93 sull'Italia. La Nazionale tricolore ha archiviato la quindicesima medaglia complessiva nelle rassegne iridate sulle singole distanze, quattro delle quali sono state ottenute nel Team Pursuit.