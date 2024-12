Germania, al via processo contro ricattatori famiglia Schumacher

Al via oggi, presso il tribunale di Wuppertal in Germania, il processo contro i sospetti autori del tentativo di ricatto nei confronti della famiglia dell'ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Tre uomini devono rispondere sul banco degli imputati, ma solo uno di loro è in custodia cautelare in quanto presunto principale colpevole. L'uomo è accusato di tentata estorsione in un caso particolarmente grave, gli altri due sono accusati di favoreggiamento. L'accusa afferma che il ricattatore ha chiesto 15 milioni di euro per non pubblicare sul dark web foto e video privati della famiglia Schumacher. Dopo un grave trauma cranico in un incidente sugli sci alla fine del 2013, la famiglia ha costantemente protetto l'ex campione di Formula 1. Sono praticamente poche le foto o i video privati della famiglia Schumacher, per non parlare dello stesso pluricampione del mondo. Uno degli uomini accusati di favoreggiamento è il 53enne Markus F. di Wülfrath vicino a Wuppertal. Era impiegato dalla famiglia Schumacher come dipendente di una società di sicurezza. Secondo le informazioni, avrebbe fatto copie di file di immagini e video privati. L'uomo avrebbe trasmesso al buttafuori Yilmaz T. di Wuppertal più di 900 foto private, cartelle cliniche digitali di Schumacher e 600 video su supporti dati. Yilmaz T., 53 anni, avrebbe quindi ricattato la famiglia dell'ex pilota con l'aiuto di suo figlio, il coimputato Daniel L. di 30 anni. Il 53enne di Wuppertal, presunto autore principale del reato, ha precedenti penali e, apparentemente, era in libertà vigilata quando è stato arrestato. Tuttavia la procura prevede per lui una pena massima di quattro anni di reclusione, altrimenti avrebbero dovuto perseguire il caso presso il tribunale regionale e non presso il tribunale distrettuale.

Nel tentativo di estorcere i 15 milioni di euro alla famiglia Schumacher sono state effettuate diverse telefonate. Un collaboratore della famiglia residente in Svizzera aveva chiesto un campione del materiale come prova. Questo era stato inviato tramite un indirizzo e-mail non rintracciabile. Tuttavia, la polizia svizzera è riuscita a risalire al numero di telefono del chiamante, che si trovava a Kassel. Ulteriori indagini hanno portato ai due uomini di Wuppertal e all'incriminazione del residente di Wülfrath come fonte del materiale durante il suo interrogatorio davanti al magistrato. Durante le perquisizioni nei confronti del padre e del figlio a Wuppertal era stato trovato anche materiale privato appartenente alla famiglia Schumacher. Oltre al favoreggiamento del tentativo di ricatto, l'uomo di Wülfrath è accusato anche di aver violato i diritti personali degli Schumacher. Per il primo giorno del processo sono stati convocati dieci testimoni, tra cui due agenti di polizia. Il processo continuerà un giorno prima della vigilia di Natale, ma la sentenza non è prevista prima dell'anno nuovo. Il tribunale ha previsto cinque giorni di processo.