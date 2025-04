Georg Zimmermann vince Il Giro d'Abruzzo. A Ivo Oliveira la tappa finale

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Ivo Oliveira ha dichiarato: "Seconda vittoria… e di nuovo sono senza parole. Mi sono ritrovato in una fuga davvero forte, abbiamo collaborato molto bene. Tre di loro erano miei ex compagni di squadra: Sjoerd [Bax], Joel [Suter] e George [Bennett]. Sapevo che dovevo tenere d’occhio Bax, perché se gli lasci anche solo qualche metro, non lo riprendi più. Quindi ho reagito subito. Ovviamente era difficile far salire Pablo Torres in classifica generale. Il fatto che io fossi davanti era comunque un modo per aiutarlo, nel caso fossimo stati ripresi. Ma dal team mi hanno detto di puntare alla vittoria di tappa. Per sette anni ho sognato di vincere una corsa su strada, e ora due vittorie in quattro giorni, sono sorpreso e felicissimo".