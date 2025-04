Formula 1, Alonso: "Verstappen in Aston Martin? Mi piacerebbe ma difficile"

"Se mi piacerebbe vedere Verstappen in Aston Martin? Sì però è molto improbabile che succeda". Così Fernando Alonso in conferenza stampa in vista del Gp d'Arabia Saudita in programma questo fine settimana. "Io ho un contratto per l'anno prossimo - ha specificato lo spagnolo - Le voci sono qualcosa di molto positivo per il team, vengono menzionati Mercedes, Aston Martin e Ferrari. Questo dimostra che tipo di progetto stiamo intraprendendo e il futuro che avrà questo team. Io ho detto che guiderò finché mi sentirò veloce e competitivo e finché il team avrà bisogno di me, però il mio contratto è molto più lungo rispetto alla mia carriera da pilota, rimarrò in questo team per molti anni in un ruolo diverso".