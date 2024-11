FORMULA 1, VERSTAPPEN: "IN BRASILE GARA INCREDIBILE, ORA SPINGERE FINO ALLA FINE"

"Quella in Brasile è stata una gara incredibile per noi e un momento davvero speciale per me e il team. E' stato fantastico vederci di nuovo in forma come eravamo prima, la squadra ha fato un lavoro incredibile, speriamo di continuare così nelle prossime gare. Las Vegas è il primo dei tre appuntamenti finali, è la spinta finale per tutti". Il pilota della Red Bull Max Verstappen, leader del Mondiale, carica il team in vista del Gp di Las Vegas in programma nel fine settimana. "L'anno scorso abbiamo fatto bene qui, è un circuito davvero veloce, con lunghi rettilinei e molte opportunità di sorpasso - ha aggiunto l'olandese - Ancora una volta le temperature dovrebbero essere piuttosto basse, si tratterà di gestire bene le gomme. Stiamo prendendo ogni gara così come viene, non vediamo l'ora di arrivare alle gare finali della stagione".