Formula 1, nuova McLaren in pista a Slverstone con Norris e Piastri

La McLaren è scesa in pista per la prima volta come parte di una ripresa promozionale a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna, in vista del campionato Mondiale di Formula 1 del 2025. Il secondo classificato dell'anno scorso Lando Norris e Oscar Piastri hanno condiviso i compiti di guida sulla nuova MCL39, che ha corso con una livrea unica geometrica color papaya e nero. La loro nuova livrea del 2025 sarà svelata però all'evento di lancio ufficiale della stagione F1 75 Live all'O2 il 18 febbraio, insieme alle altre nove squadre. La McLaren punta alla difesa con successo del campionato costruttori, avendo trionfato per la prima volta in più di due decenni la scorsa stagione, così come al primo campionato piloti da quando Lewis Hamilton ha vinto nel 2008.