FORMULA 1, BORTOLETO: "AMBIZIOSO IL PROGETTO DEL TEAM SAUBER, GRATO PER L'OPPORTUNITÀ"

"Questo è uno dei progetti più entusiasmanti nel motorsport, se non in tutti gli sport. Unirsi a un team che unisce la ricca storia del motorsport come Sauber e Audi è un vero onore. Il mio obiettivo è crescere con questo ambizioso progetto e raggiungere l'apice del motorsport". Così Gabriel Bortoleto, pilota brasiliano, che farà nel 2025 il suo esordio in F1 con la sauber. "Sono incredibilmente grato per l'opportunità che mi è stata data dal team e per la possibilità di lavorare al fianco di un pilota esperto come Nico Hulkenberg. Entrambi i programmi hanno una comprovata esperienza nel coltivare giovani talenti e sono sicuro che insieme scriveremo la nostra storia di successo". Il presidente del consiglio di amministrazione di Sauber Motorsport AG Gernot Dollner ha aggiunto: "Guidato da Binotto, il progetto di Formula 1 di Audi sta facendo grandi progressi in molti ambiti. La firma del secondo pilota è un'altra pietra miliare. Stiamo assistendo a un cambio generazionale in Formula Uno, con giovani piloti che stanno avendo un impatto immediato. Con l'ingaggio di Gabriel Bortoleto, ci siamo assicurati uno di questi grandi talenti. Il suo ingaggio sottolinea la strategia a lungo termine di Audi e il suo impegno per la Formula 1".