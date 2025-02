Football Nfl, Philadelphia Eagles "snobbano" ancora Trump?

Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali sul fatto che questa visita ci sarà o meno. Secondo la stampa Usa, un funzionario ha affermato che un invito alla Casa Bianca non è ancora stato esteso agli Eagles. Non solo, secondo il DailyMail.com che cita fonti della Nfl gli Eagles questa volta si recheranno da Trump per festeggiare il titolo. I giornalisti americani Ian Rapoport di NFL Network e Adam Schefter di Espn sono stati i primi a riportare la notizia, scrivendo contemporaneamente su X che gli Eagles sarebbero stati "onorati" di visitare la Casa Bianca. Nel 2018 gli Eagles si erano rifiutati di recarsi da Trump per celebrare la vittoria del Superbowl per protestare contro le accuse del presidente nei confronti dell'allora quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, quando questi decise di inginocchiarsi in occasione dell'esecuzione dell'inno americano prima delle partite.