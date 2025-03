Football americano, prima academy italiana per studenti-atleti

Nasce a Cecina la prima "Italian Flag & Football Academy", progetto unico in Italia legato al football americano per creare la figura dello 'studente atleta' per aiutare i migliori giocatori a conseguire borse di studio per i college di Oltreoceano grazie a questo sport. Per raggiungere l'obiettivo, viene spiegato dal Comune che rende nota l'iniziativa promossa dal coach Bart Iaccarino con la squadra dei Trappers Cecina, "l'accademia disporrà dei migliori professionisti del settore che costruiranno un'organizzazione ad hoc per soddisfare le esigenze degli iscritti, fornendo un programma che includa tutti i servizi, i mezzi e le strutture per la crescita dell'atleta accompagnandolo nella vita di tutti i giorni tra scuola e allenamento: il programma, nel suo primo anno, sarà aperto a soli 30 atleti italiani, con l'obiettivo di aumentarne il numero negli anni successivi estendendolo agli studenti di tutta Europa". La sede degli allenamenti sarà il campo di rugby, in sintetico, di Cecina. L'impianto ha porte da football americano ed è un polivalente. Gli studenti-atleti seguiranno i loro programmi di studio personalizzati nelle scuole del territorio e per 10 mesi vivranno a Cecina. Disporranno di tutto il materiale tecnico necessario. Il Comune patrocina il programma. "Non c'è esperienza simile nell'Unione Europea, è una bellissima iniziativa a cui siamo orgogliosi di dare il pieno sostegno come amministrazione - dice l'assessore allo Sport Roberto Gori - Un progetto particolarmente avventuroso, pioneristico, ma che ha fondamenta ben strutturate. Qui c'è un'ottima e varia offerta scolastica, una città a misura di ragazzi, un clima invidiabile. In particolare mi piace sottolineare l'aspetto educativo di questo progetto: lo sport soprattutto a questi livelli, è veicolo di sani stili di vita, rispetto, disciplina, spirito di squadra, un forte valore educativo". "È un sogno che diventa realtà - conferma il coach Bart Iaccarino - Vogliamo dare l'opportunità a tutti gli atleti e le atlete italiani che hanno l'ambizione, la voglia e il sogno di giocare oltre oceano di poter vivere come veri e propri studenti-atleti e prepararsi alle prossime sfide, sia in campo che sui banchi di scuola".