Fisi "su morte Franzoso la Procura ha svolto ogni accertamento possibile"

"L'archiviazione sul caso di Matteo Franzoso è stata disposta dalla Procura federale e ha ricevuto il parere favorevole della Procura Generale del Coni il 5 febbraio 2026: nonostante ciò, la Federazione ha comunque invitato la Procura federale a svolgere un supplemento di indagini, al fine di tentare di addivenire all'accertamento di ogni e qualsiasi responsabilità ravvisabile in relazione ai fatti occorsi. Ogni diversa lettura è capziosa e in questa fase della vita federale non può che essere ritenuta manifestamente strumentale". Lo scrive la federazione italiana sci (Fisi) in una nota in merito a quella che viene definita "indelicata, datata e irrispettosa pubblicazione su carta stampata di asserite notizie, che pongono in correlazione la dolorosa vicenda di Franzoso con le prossime elezioni degli organi centrali" La Fisi, nella nota, sottolinea che tutte le donne e gli uomini della Federazione sono profondamente provati dalle tragiche perdite di Matteo Franzoso e di Matilde Lorenzi... e per entrambe le vicende, nell'ambito delle proprie facoltà e nei limiti della competenza riconosciuta agli organi di giustizia sportiva, la stessa Fisi ha sollecitato la Procura federale a svolgere tutti gli accertamenti in suo potere. "Le famiglie di Matilde e di Matteo hanno legittimamente sollecitato l'intervento della Procura della Repubblica, i cui accertamenti sui tragici sinistri sono a tutt'oggi in corso. È auspicio della Federazione - conclude la nota - che in tale sede vengano svolte le necessarie indagini per appurare la verità dei fatti, per rispetto nei confronti dei ragazzi scomparsi, delle loro famiglie e dell'intero movimento degli sport invernali. In tal senso, la Federazione ha sempre garantito la piena disponibilità a prestare ogni collaborazione all'autorità giudiziaria".