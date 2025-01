Fiaccola Universiadi a Torino, sindaco e assessori tedofori

Dopo un viaggio partito il 20 settembre, che ha fatto tappa da un capo all'altro del mondo, da Bruxelles a Rabat, da New York a Losanna fino alle montagne e valli olimpiche, 'La Guarini' è tornata a Torino. La fiaccola delle Universiadi, i 32esimi Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, realizzata da un team di studenti del Politecnico, è rientrata oggi nel capoluogo piemontese, nel giorno di avvio dei Giochi, per l'ultima tappa che si concluderà questa sera alla cerimonia di apertura, con l'accensione del braciere 'Farò-Eiva'. Un ultimo viaggio, passando di mano in mano fra 93 tedofori d'eccezione, che ha fatto tappa questa mattina a Palazzo Civico. Protagonisti della staffetta il sindaco Stefano Lo Russo, la vicesindaca Michela Favaro, gli assessori Domenico Carretta, Francesco Tresso, Paolo Mazzoleni e Carlotta Salerno, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e alcuni consiglieri. Ultimo tedoforo sarà, questa sera all'Inalpi Arena, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini. "Siamo molto contenti che sia arrivato il giorno di avvio delle Universiadi - ha detto questa mattina il sindaco, ricevendo la fiaccola dall'assessore Carretta -, un grande evento internazionale portatore di inclusione, sport e pace, che ha fatto arrivare a Torino e in provincia studenti da tutto il mondo e darà ulteriore visibilità al territorio. Un grande lavoro organizzativo - ha concluso - che rafforza la visione di città universitaria in cui, con grande determinazione, crediamo e per cui lavoriamo"