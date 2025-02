Festival della Gioventù Olimpica, sci di fondo: Pedranzini oro nella 7,5km tc

Daniel Pedranzini regala la prima medaglia d'oro sulla neve al Festival della Gioventù Olimpica in corso di svolgimento a Bakuriani, in Georgia. Il diciassettenne valtellinese delle Fiamme Gialle ha infatti vinto la 7,5km in tecnica classica, facendo segnare il miglior tempo in 19'45"0, con un margine di 16"9 sul finlandese Topia Vuorela e di 32"1 sul francese Victor Lafrasse. Nella sfida georgiana trova spazio nella top10 anche Giacomo Barale, nono a 52"6 dal compagno di squadra, con Luca Pietroboni 14esimo a 1'04"4 e Mattia Marinoni 28esimo a 2'06"9. Quinto posto per Vanessa Cagnati e sesto per Alice Leoni nella 5 chilometri in tecnica classica degli EYOF, il Festival della Gioventù Europea in corso di svolgimento a Bakuriani, in Georgia: la vittoria è andata alla svedese Mava Nisen con il tempo di 14'48"7 con 32" di margine sulla francese Gaetane Breniaux e 33"5 sulla svizzera Nina Cantieni. Cagnati ha fatto registrare un ritardo di 55"0, con Leoni alle sue spalle a 58"7; dodicesimo posto quindi per Caterina Milani, a 1'17"9 e 19esimo per Marta Belotti a 1'36"6.