F1, Wolff: "Hamilton farà bene in Ferrari, mi aspetto molto da Antonelli"

"Hamilton è un amico, farà bene in Ferrari e lotterà per il titolo. Dai miei ragazzi mi aspetto molto, sono entrambi molto veloci ed intelligenti. Mi aspetto molto". Così il team principal della Mercedes Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport prima dell'evento di lancio delle livree dei team di F1 a Londra, a proposito del suo ex pilota ora in Ferrari e dei suoi piloti George Russell e Kimi Antonelli. "E' bello vedere Lewis ora su una macchina italiana e noi con un pilota italiano", ha concluso.