F1, Verstappen: "Jeddah buona pista per Red Bull, speriamo in gara migliore"

"Il weekend in Bahrain è stato piuttosto difficile per noi, niente è andato come speravamo. Abbiamo avuto alcuni problemi che ci hanno frenato, dobbiamo ancora lavorare molto sulla vettura per arrivare dove vogliamo essere. Tuttavia l'anno scorso Jeddah è stata una buona pista per noi. E' un vero e proprio circuito semicittadino ad alta velocità, molto divertente da guidare. In genere su questo tracciato c'è meno degrado degli pneumatici, perciò dovrebbe essere una gara migliore per noi". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gp d'Arabia Saudita in programma nel fine settimana. "Abbiamo un ultimo sforzo da compiere, visto che questa è la terza e ultima gara in successione - ha concluso l'olandese - Perciò speriamo di trovare un ritmo più elevato e di ottenere una performance simile a quella del Giappone".