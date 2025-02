F1, Todt: "Leclerc-Hamilton ottima coppia in Ferrari, vedo sempre Schumacher"

"La Ferrari? È il passato, anche se è il capitolo più importante della mia vita". Così l'ex team principal ad della Ferrari Jean Todt nel corso di una intervista a Repubblica. Ora c'è Lewis Hamilton. "La coppia Leclerc-Sainz è stata molto buona, nessuno può sostenere che abbiano perso per colpa dei piloti. Anche sulla coppia Leclerc-Hamilton non c'è molto da dire, è altrettanto buona. Migliore della precedente? Non ne ho la minima idea, così come non so giudicare se il 2025 sarà favorevole, il livello della macchina ce lo dirà", ha aggiunto. Non smettiamo di chiederci di Michael Schumacher. "La famiglia ha deciso di non rispondere alla domanda. Scelta che rispetto. Lo vedo regolarmente e con affetto, lui e i suoi. Il nostro legame va oltre i trascorsi di lavoro. È parte della mia vita, che oggi è molto lontana dalla Formula 1", ha detto Todt.