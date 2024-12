F1, Sainz: "Ferrari bella storia, ora voglio vincere"

"Rifletterò su ciò che la Ferrari rappresenta e su quanto ha fatto nella storia. Lo farò maggiormente una volta ritirato. Quando sarò più anziano, seduto sul mio divano, penserò che è stato bello aver fatto parte di tutto questo". Così, nel suo messaggio di addio alla Ferrari, Carlos Sainz il cui contratto con la rossa scade domani. Il trentenne spagnolo, però, resta focalizzato sul futuro: "Succederà più tardi nella mia carriera. Ora sono più concentrato sulla possibilità di vincere e sui viaggi da fare ogni giorno. Per il momento non ho tempo di pensarci". Sainz, infatti, è atteso a una nuova sfida: rilanciare la Williams, sua squadra nel 2025. Una speranza per il team britannico, reduce da stagioni particolarmente difficili. Carlos, dal canto suo, porterà un`esperienza considerevole, sfruttando la fiducia accumulata nei quattro anni con la Ferrari. Questo periodo è stato contraddistinto da quattro vittorie, le prime in F1, e da una grande costanza di rendimento: tre quinti posti finali e una settima posizione nel Mondiale.