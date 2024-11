F1, NUOVO PARTNER PER LA FERRARI

La Ferrari ha annunciato "una partnership pluriennale con IBM, leader mondiale nell’ambito della tecnologia e consulenza digitale, che avrà valenza a partire dal 1 gennaio 2025. La collaborazione mette insieme due aziende di riferimento, unite dalla passione per le sfide, l'innovazione, l'eccellenza e l’incessante ricerca delle massime prestazioni. Grazie alla grande esperienza di Scuderia Ferrari HP in Formula 1 e alla tecnologia all’avanguardia di IBM, l’obiettivo della partnership è ridefinire la trasformazione digitale per tutto ciò che riguarda l’esperienza e il coinvolgimento dei fan, sia dentro che fuori la pista. Scuderia Ferrari HP e IBM credono entrambe nel potere della tecnologia per ottenere i migliori risultati. La partnership implementerà soluzioni che porteranno il coinvolgimento dei fan a un livello completamente nuovo, trasformando l'esperienza degli appassionati attraverso tecnologie innovative e sfruttando al meglio l’ecosistema digitale della Scuderia Ferrari HP. Come Premium Partner nella consulenza IT, IBM metterà a disposizione la propria esperienza e i suoi strumenti per creare soluzioni digitali all’avanguardia, portando i tifosi direttamente nel cuore dell’azione. La partnership con IBM includerà varie iniziative volte a intrattenere la base di fan della Scuderia Ferrari HP con una piattaforma interattiva di alto profilo per i contenuti, migliorando nel contempo l’accessibilità digitale. Entrambe le aziende si impegnano a trovare nuovi modi per coinvolgere un pubblico più giovane e ad applicare nuove tecnologie per garantire un futuro digitale sostenibile e inclusivo".

"Siamo orgogliosi di dare il via alla partnership con IBM, una delle aziende di tecnologia e consulenza digitale più prestigiose al mondo. Le nostre due aziende condividono valori come la ricerca dell’eccellenza e il desiderio di spingere sempre oltre i limiti nei rispettivi ambiti di attività, oltre a combinare la nostra tecnologia e le nostre competenze per perseguire la massima qualità e operare con le tecnologie più all’avanguardia. IBM, come Ferrari, punta su persone di talento per far crescere il proprio team ed è quindi il partner perfetto per portare in una nuova dimensione gli appassionati di motorsport e i nostri fedeli tifosi, in un momento in cui la Formula 1 non è mai stata così popolare tra i giovani. La collaborazione con IBM ci permetterà di offrire ai fan della Scuderia Ferrari HP esperienze senza precedenti, aprendo le porte della squadra al mondo esterno, e ci vedrà attivi anche su molti altri fronti per creare attivazioni che genereranno valore per entrambi i brand", ha detto Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer della Ferrari.