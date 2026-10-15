F1, nuova partnership tra il team Audi e Ohlins

Öhlins, leader globale nelle soluzioni di sospensione ad alte prestazioni e parte del Gruppo Brembo dal 2025, ha annunciato una nuova partnership con Audi Revolut F1 Team, in concomitanza con la prima stagione del team nella massima categoria del motorsport.
In base all’accordo, Öhlins ricopre il ruolo di fornitore ufficiale di ammortizzatori per Audi Revolut F1 Team. La partnership si basa su un programma congiunto di sviluppo, incentrato sulla progettazione, sui test e sull’ottimizzazione delle prestazioni degli ammortizzatori, avviato prima del debutto del team nel marzo scorso.
Urban Herslöf, Engineering Director, Öhlins Group:
"Siamo orgogliosi di collaborare con Audi Revolut F1 Team nella sua stagione di debutto. Per Öhlins, questo rappresenta un momento fondamentale nella nostra storia nel motorsport e una piattaforma importante per ampliare la collaborazione con Audi e contribuire a plasmare una nuova era delle prestazioni automobilistiche".
La partnership segna una tappa importante nella lunga storia di collaborazione sportiva tra Öhlins e Audi. Dal 1999 al 2016, Audi Sport ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans utilizzando ammortizzatori Öhlins su diverse generazioni dei propri prototipi sportivi, conquistando in quel periodo 13 vittorie assolute. Öhlins ha inoltre fornito ammortizzatori ad Audi per il prestigioso campionato DTM negli anni Duemila, in particolare per l’Audi A4 DTM introdotta nel 2004.
Mentre Audi prosegue la sua stagione d’esordio, la formalizzazione della partnership con Öhlins riflette l’impegno condiviso verso il rigore tecnico, l’eccellenza ingegneristica e le prestazioni ai massimi livelli del motorsport.
Claes Hesling, Auto Racing Director, Öhlins Group:
"Negli ultimi 25 anni, la nostra collaborazione con Audi ha prodotto risultati importanti: tredici vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans e un piazzamento sul podio in ciascuna delle 18 partecipazioni di Audi, oltre a diverse stagioni di successo nel DTM. Forte di questa storia, siamo onorati di affiancare Audi Revolut F1 Team in questa stagione come fornitore ufficiale di ammortizzatori. Con oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni di eccellenza per i team motorsport, Öhlins è nella posizione ideale per mettere a disposizione la propria competenza tecnica e il proprio comprovato track record in questo nuovo capitolo della collaborazione con Audi".