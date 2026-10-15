F1, nuova partnership tra il team Audi e Ohlins

Claes Hesling, Auto Racing Director, Öhlins Group:

"Negli ultimi 25 anni, la nostra collaborazione con Audi ha prodotto risultati importanti: tredici vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans e un piazzamento sul podio in ciascuna delle 18 partecipazioni di Audi, oltre a diverse stagioni di successo nel DTM. Forte di questa storia, siamo onorati di affiancare Audi Revolut F1 Team in questa stagione come fornitore ufficiale di ammortizzatori. Con oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni di eccellenza per i team motorsport, Öhlins è nella posizione ideale per mettere a disposizione la propria competenza tecnica e il proprio comprovato track record in questo nuovo capitolo della collaborazione con Audi".