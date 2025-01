F1: MSC Crociere title sponsor di tre GP 2025

MSC Crociere sarà title sponsor di tre Grand Prix del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2025, ampliando ulteriormente la partnership con il prestigioso brand di motori Le tre gare di cui MSC Crociere sarà title sponsor saranno il formula 1 Msc cruises Austrian grand prix 2025 a giugno, il formula 1 Msc cruises United States grand prix 2025 a ottobre e il formula 1 Msc cruises grande prêmio de São Pulo 2025 a novembre. È la prima volta che il brand di crociere sarà incluso nel nome di queste tre iconiche gare di Formula 1, oltre al branding distintivo della pista come parte dello status di Partner Globale, attivo dal 2022. La collaborazione tra i due marchi riflette la continua crescita globale della Formula 1 e la crescente popolarità delle crociere come scelta per le vacanze. Il brand di lusso del Gruppo MSC, Explora Journeys, sarà presente invece al formula 1 grand prix de Monaco 2025 a maggio, proprio Explora II sarà ormeggiata nel cuore del famoso Porto Ercole di Monaco, offrendo una posizione privilegiata per i fan delle gare durante la settimana della corsa. Inoltre, ospiterà una serie di eventi spettacolari, fornendo un luogo adatto per una delle gare più attese e il suo pubblico VIP, oltre a fornire un alloggio esclusivo per gli ospiti durante il weekend.

L'11ª gara della stagione, il formula 1 Msc cruises Austrian grand prix 2025 si svolgerà sul famoso circuito Red Bull Ring di Spielberg, Austria, dal 27 al 29 giugno. Si preannuncia come una delle gare più emozionanti della stagione con 71 giri mozzafiato da godere per gli spettatori. Da quando ha ospitato il suo primo Grand Prix degli Stati Uniti nel 2012, il circuito delle Americhe (COTA) di Austin, Texas, USA, è diventato uno dei luoghi preferiti per tutti gli appassonati delle gare su circuito. Il Msc cruises United States grand prix 2025 si terrà dal 17 al 19 ottobre e sicuramente sarà uno spettacolo ricco di emozioni. Il Gran Premio di São Paulo è uno degli eventi più amati del calendario di Formula 1, offrendo sempre una gara super entusiasmante verso il finale di stagione. La corsa si svolgerà dal 7 al 9 novembre 2025 presso il rinomato Autodromo José Carlos Pace, noto anche come Interlagos, in Brasile.