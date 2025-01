F1: Louis Vuitton diventa partner ufficiale del Mondiale

Con grande entusiasmo, Louis Vuitton fa il suo ingresso nel mondo della Formula 1 con "un accordo decennale che pone la Maison, come Partner Ufficiale, al centro di questo viaggio straordinario. Mentre la prestigiosa competizione sportiva celebra il suo 75° anniversario, Louis Vuitton avrà un ruolo attivo nelle tappe più iconiche, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il coinvolgimento di Louis Vuitton con la Formula 1 fa parte della partnership con LVMH, nuovo Partner Globale, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2024. Attraverso una ricerca parallela dell'innovazione, sia Louis Vuitton sia Formula 1 si spingono ogni giorno oltre i propri limiti, per questo i valori che li accomunano sono rappresentati dal desiderio costante di promuovere storie di vita costellate da successi. Inoltre, questa partnership rappresenta la ricerca condivisa dell'eccellenza in un momento in cui moda, cultura, intrattenimento e sport sono connesse come mai prima d'ora".